Vide-Dressing à Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Venez renouveler votre garde robe !

Vente de vêtements, accessoires, chaussures de femmes hommes et enfants

en faveur de l’association chapat qui œuvre pour les chats errants et abandonnés de Capdenac-Gare !

restauration buvette !

Qui est-on?

ChaPat est une association se préoccupant du sort des chats errants et abandonnés de Capdenac Gare. Ce genre d’événements nous aide à financer les frais de nourriture et de vétérinaire. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 69 75 09 20 associationchapat@gmail.com

English :

Come and renew your wardrobe!

Sale of women’s, men’s and children’s clothing, accessories and shoes

in aid of the chapat association for stray and abandoned cats in Capdenac-Gare!

German :

Kommen Sie und erneuern Sie Ihre Garderobe!

Verkauf von Kleidung, Accessoires, Schuhen von Frauen, Männern und Kindern

zugunsten des Vereins chapat, der sich für streunende und verlassene Katzen in Capdenac-Gare einsetzt!

Italiano :

Venite a rinnovare il vostro guardaroba!

Vendita di abiti, accessori e scarpe per donna, uomo e bambino

a favore dell’associazione Chapat, che si occupa di gatti randagi e abbandonati a Capdenac-Gare!

Espanol :

¡Ven a renovar tu armario!

Venta de ropa, accesorios y zapatos de mujer, hombre y niño

a beneficio de la asociación chapat, que se ocupa de los gatos callejeros y abandonados de Capdenac-Gare

L’événement Vide-Dressing à Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2025-10-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)