Vide-Dressing à Capdenac-Gare Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Venez renouveler votre garde robe !
Vente de vêtements, accessoires, chaussures de femmes hommes et enfants
en faveur de l’association chapat qui œuvre pour les chats errants et abandonnés de Capdenac-Gare !
restauration buvette !
Qui est-on?
ChaPat est une association se préoccupant du sort des chats errants et abandonnés de Capdenac Gare. Ce genre d’événements nous aide à financer les frais de nourriture et de vétérinaire. .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 69 75 09 20 associationchapat@gmail.com
English :
Come and renew your wardrobe!
Sale of women’s, men’s and children’s clothing, accessories and shoes
in aid of the chapat association for stray and abandoned cats in Capdenac-Gare!
German :
Kommen Sie und erneuern Sie Ihre Garderobe!
Verkauf von Kleidung, Accessoires, Schuhen von Frauen, Männern und Kindern
zugunsten des Vereins chapat, der sich für streunende und verlassene Katzen in Capdenac-Gare einsetzt!
Italiano :
Venite a rinnovare il vostro guardaroba!
Vendita di abiti, accessori e scarpe per donna, uomo e bambino
a favore dell’associazione Chapat, che si occupa di gatti randagi e abbandonati a Capdenac-Gare!
Espanol :
¡Ven a renovar tu armario!
Venta de ropa, accesorios y zapatos de mujer, hombre y niño
a beneficio de la asociación chapat, que se ocupa de los gatos callejeros y abandonados de Capdenac-Gare
