Vide dressing à Conflans-sur-Seine Conflans-sur-Seine

Vide dressing à Conflans-sur-Seine

Salle des fêtes Conflans-sur-Seine Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Faites de bonnes affaires et donnez une seconde vie à vos vêtements lors du vide-dressing de Conflans-sur-Seine organisé par l’association Age Tendre, le dimanche 29 mars 2026, de 9h à 18h, à la salle des fêtes.

Vêtements, accessoires et bonnes trouvailles vous attendent dans une ambiance conviviale.

Pour les exposants, la location est de 5 € la table de 1,20 m (2 tables maximum par exposant). Les places étant limitées, la réservation est obligatoire avant le 26 février 2026.

Sur place, buvette et petite restauration permettront de profiter pleinement de la journée. .

Salle des fêtes Conflans-sur-Seine 51260 Marne Grand Est +33 3 26 42 01 06

English : Vide dressing à Conflans-sur-Seine

Bargain and give a second life to your clothes at the Conflans-sur-Seine dress sale, on Sunday March 29, 2026, from 9am to 6pm, at the Salle des Fêtes.

