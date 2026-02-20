Vide dressing à Conflans-sur-Seine Conflans-sur-Seine
Salle des fêtes Conflans-sur-Seine Marne
Début : 2026-03-29 09:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
2026-03-29
Faites de bonnes affaires et donnez une seconde vie à vos vêtements lors du vide-dressing de Conflans-sur-Seine organisé par l’association Age Tendre, le dimanche 29 mars 2026, de 9h à 18h, à la salle des fêtes.
Vêtements, accessoires et bonnes trouvailles vous attendent dans une ambiance conviviale.
Pour les exposants, la location est de 5 € la table de 1,20 m (2 tables maximum par exposant). Les places étant limitées, la réservation est obligatoire avant le 26 février 2026.
Sur place, buvette et petite restauration permettront de profiter pleinement de la journée. .
Salle des fêtes Conflans-sur-Seine 51260 Marne Grand Est +33 3 26 42 01 06
English : Vide dressing à Conflans-sur-Seine
Bargain and give a second life to your clothes at the Conflans-sur-Seine dress sale, on Sunday March 29, 2026, from 9am to 6pm, at the Salle des Fêtes.
