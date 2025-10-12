Vide-dressing à Duravel Duravel

Vide-dressing à Duravel Duravel dimanche 12 octobre 2025.

Vide-dressing à Duravel

Place du Foirail Duravel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 16:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Le groupe Le Lot Climat Café organise un vide dressing le 12 octobre à la salle des fêtes de Duravel

Le groupe Le Lot Climat Café organise un vide dressing le 12 octobre à la salle des fêtes de Duravel. Tous les bénéfices seront répartis à parts égales entre les Restos du Cœur, Prayssac et Animal Rescue Lot.

Le point de dépôt des dons se situe à la Ferme du Bourdicou.

L’objectif de cette vente est de soutenir l’idée d’une économie circulaire locale, d’éviter que les vêtements ne soient mis en décharge, promouvoir le marché des vêtements usagés et d’aider en même temps des associations caritatives locales.

Le Climate Café est un groupe de personnes du Lot et d’ailleurs qui s’intéressent au changement climatique et à la perte de biodiversité et qui cherchent des moyens positifs de contribuer à relever les défis posés par ces deux crises. Le groupe organise régulièrement des réunions et des événements et accueille volontiers de nouveaux membres. .

Place du Foirail Duravel 46700 Lot Occitanie +33 7 86 44 23 14

English :

The « Le Lot Climat Café » group is organizing a garage sale on October 12 at the Duravel village hall

German :

Die Gruppe « Le Lot Climat Café » organisiert am 12. Oktober einen Kleiderverkauf im Festsaal von Duravel

Italiano :

Il gruppo « Le Lot Climat Café » organizza una vendita di garage il 12 ottobre nella sala del villaggio di Duravel

Espanol :

El grupo « Le Lot Climat Café » organiza una venta de garaje el 12 de octubre en el ayuntamiento de Duravel

L’événement Vide-dressing à Duravel Duravel a été mis à jour le 2025-09-09 par OT CVL Vignoble