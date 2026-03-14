Vide Dressing à la Fabulleuse Savonnerie La Fabulleuse Savonnerie Saintes

Vide Dressing à la Fabulleuse Savonnerie

La Fabulleuse Savonnerie 8 rue de la Souche Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20

Vide-Dressing éphémère Printemps/Eté

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La Fabulleuse Savonnerie 8 rue de la Souche Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 18 35 72 contact@capsulevent.fr

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English :

Ephemeral Spring/Summer Fashion Sale

L’événement Vide Dressing à la Fabulleuse Savonnerie Saintes a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge