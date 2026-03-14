Vide Dressing à la Fabulleuse Savonnerie La Fabulleuse Savonnerie Saintes
Vide Dressing à la Fabulleuse Savonnerie La Fabulleuse Savonnerie Saintes vendredi 20 mars 2026.
Vide Dressing à la Fabulleuse Savonnerie
La Fabulleuse Savonnerie 8 rue de la Souche Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-20
Vide-Dressing éphémère Printemps/Eté
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La Fabulleuse Savonnerie 8 rue de la Souche Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 18 35 72 contact@capsulevent.fr
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English :
Ephemeral Spring/Summer Fashion Sale
L’événement Vide Dressing à la Fabulleuse Savonnerie Saintes a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge