VIDE-DRESSING À LA GALANTE Faugères

Vide-dressing à Maison d’hôtes La Galante de 10h à 18h.

Vêtements de Marque Petits prix & Bonnes Affaires

Déco & Gourmandises sucré salé sur place .

1207 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 7 87 32 03 39

English :

Dress sale at Maison d’hôtes La Galante from 10am to 6pm.

Designer clothing Low prices & bargains

Decoration & Sweet and savoury treats on site.

