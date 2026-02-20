VIDE-DRESSING À LA GALANTE Faugères
VIDE-DRESSING À LA GALANTE Faugères samedi 7 mars 2026.
VIDE-DRESSING À LA GALANTE
1207 Route de Pézenas Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Vide-dressing à Maison d’hôtes La Galante de 10h à 18h.
Vêtements de Marque Petits prix & Bonnes Affaires
Déco & Gourmandises sucré salé sur place .
1207 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 7 87 32 03 39
English :
Dress sale at Maison d’hôtes La Galante from 10am to 6pm.
Designer clothing Low prices & bargains
Decoration & Sweet and savoury treats on site.
L’événement VIDE-DRESSING À LA GALANTE Faugères a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OT AVANT-MONTS