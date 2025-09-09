Vide-dressing à la maison de retraite Le Félibrige Maison de retraite publique Le Félibrige Marignane

Vide-dressing à la maison de retraite Le Félibrige

Du mardi 9 au jeudi 11 septembre 2025 de 9h à 17h. Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-09-09 09:00:00

fin : 2025-09-11 17:00:00

2025-09-09

Envie de renouveler sa garde-robe à petit prix, avec des vêtements, sacs, chaussures en bon état voire neufs ? C’est l’occasion ! Hommes, femmes, enfants venez profiter de l’aubaine et vous faire plaisir !

Depuis quelques années maintenant, le vide-dressing fait partie de notre quotidien. C’est un moyen malin pour vendre facilement les vêtements qui encombrent et inversement pour les remplacer. Le concept permet de donner une deuxième vie aux habits si peu portés. Le retour du vintage a également permis de dépoussiérer nos armoires et à mettre en avant les vêtements d’occasion. De plus en plus de personnes y sont adeptes, c’est entièrement tendance ! Ce phénomène de mode est un véritable tremplin pour lutter contre le gaspillage. De plus, il permet de faire des heureuses et des heureux grâce à de magnifiques trouvailles à des prix bluffants. Ce nouveau mode de consommation a séduit bon nombre de familles dont les dressings débordent de vêtements. .

Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de Figueras Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69

English :

Want to update your wardrobe on a budget, with clothes, bags and shoes in good condition or even new? Now’s your chance! Men, women and children, come and take advantage of this bargain and treat yourself!

German :

Hast du Lust, deine Garderobe zum kleinen Preis mit gut erhaltenen oder sogar neuen Kleidungsstücken, Taschen und Schuhen zu erneuern? Das ist die Gelegenheit! Männer, Frauen und Kinder kommen, um von diesem Schnäppchen zu profitieren und sich eine Freude zu machen!

Italiano :

Volete rinnovare il vostro guardaroba con un budget limitato, con abiti, borse e scarpe in buone condizioni o addirittura nuovi? Questa è la vostra occasione! Uomini, donne e bambini, venite ad approfittare di questo affare e fatevi un regalo!

Espanol :

¿Quiere renovar su guardarropa sin salirse del presupuesto, con ropa, bolsos y zapatos en buen estado o incluso nuevos? ¡Ahora es tu oportunidad! Hombres, mujeres y niños, ¡venid a aprovechar esta ganga y daros un capricho!

L’événement Vide-dressing à la maison de retraite Le Félibrige Marignane a été mis à jour le 2025-07-15 par Office de Tourisme de Marignane