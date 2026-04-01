Vide-dressing à l’Atelier Cauzette L’atelier Cauzette Montbron

Montbron

Vide-dressing à l’Atelier Cauzette

L’atelier Cauzette 2 ter rue d’Angoulême Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez chiner des vêtements ou vendre les pièces que vous ne portez plus et découvrir des pépites aux Bibiches en profitant d’un petit goûter !

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L’atelier Cauzette 2 ter rue d’Angoulême Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 14 34 47 lateliercauzette@gmail.com

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English :

Come and bargain-hunt clothes or sell items you don’t wear any more, and discover new nuggets at Les Bibiches while enjoying a light snack!

L’événement Vide-dressing à l’Atelier Cauzette Montbron a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord