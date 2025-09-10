Vide-dressing à l’EHPAD Marie-Gasquet Lou Passo Tems Saint-Rémy-de-Provence

Vide-dressing à l’EHPAD Marie-Gasquet Lou Passo Tems Saint-Rémy-de-Provence mercredi 10 septembre 2025.

Vide-dressing à l’EHPAD Marie-Gasquet

Du mercredi 10 au jeudi 11 septembre 2025 de 9h30 à 16h. Lou Passo Tems EHPAD Marie Gasquet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 09:30:00

fin : 2025-09-11 16:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Participez au vide-dressing à l’EHPAD Marie-Gasquet le mercredi 10 et jeudi 11 septembre à Saint-Rémy-de-Provence !

Venez soutenir l’association des résidents « Lou Passo Tems » lors du vide-dressing à l’EHPAD Marie-Gasquet le mercredi 10 et jeudi 11 septembre de 9h30 à 16h00 à Saint-Rémy-de-Provence !

Pour tous les âges, toutes les tailles et pour tous les goûts !

Tout l’argent récolté sera en faveur de l’association pour financer des projets pour les résidents. .

Lou Passo Tems EHPAD Marie Gasquet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 71 00

English :

Come to the clothing sale at the Marie-Gasquet nursing home on Wednesday 10 and 11 September in Saint-Rémy-de-Provence!

German :

Nehmen Sie am Kleiderflohmarkt im Seniorenheim Marie-Gasquet am Mittwoch, den 10. und 11. September in Saint-Rémy-de-Provence teil!

Italiano :

Partecipate alla vendita di abiti dell’EHPAD Marie-Gasquet mercoledì 10 e giovedì 11 settembre a Saint-Rémy-de-Provence!

Espanol :

Participe en la venta de vestidos del EHPAD Marie-Gasquet el miércoles 10 y el jueves 11 de septiembre en Saint-Rémy-de-Provence

L’événement Vide-dressing à l’EHPAD Marie-Gasquet Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-08-17 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles