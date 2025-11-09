Vide dressing à Payrignac Payrignac
Vide dressing à Payrignac Payrignac dimanche 9 novembre 2025.
Vide dressing à Payrignac
Salle des fêtes Payrignac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
Date(s) :
2025-11-09
Vide ton dressing, ta chambre, ton coffre à jouet !
La Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac t’invite à faire du tri et à venir vendre tes affaires dans la bonne humeur.
Salle des fêtes Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 16 98 66 20
English :
Empty your dressing room, your bedroom, your toy chest!
The Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac invites you to sort through your belongings and come and sell them in a good mood.
German :
Leere deinen begehbaren Kleiderschrank, dein Zimmer, deine Spielzeugkiste!
Das Maison d’Assistantes Maternelles in Payrignac lädt dich ein, deine Sachen auszusortieren und in guter Stimmung zu verkaufen.
Italiano :
Svuotate il vostro camerino, la vostra camera da letto, il vostro baule dei giocattoli!
La Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac vi invita a fare una cernita dei vostri oggetti e a venire a venderli in un’atmosfera amichevole.
Espanol :
¡Vacíe su vestidor, su dormitorio, su baúl de juguetes!
La Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac le invita a ordenar sus pertenencias y a venir a venderlas en un ambiente acogedor.
L’événement Vide dressing à Payrignac Payrignac a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Gourdon