Vide dressing à Payrignac Payrignac dimanche 9 novembre 2025.

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :
2025-11-09

Vide ton dressing, ta chambre, ton coffre à jouet !
La Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac t’invite à faire du tri et à venir vendre tes affaires dans la bonne humeur.
Salle des fêtes Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 16 98 66 20 

English :

Empty your dressing room, your bedroom, your toy chest!
The Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac invites you to sort through your belongings and come and sell them in a good mood.

German :

Leere deinen begehbaren Kleiderschrank, dein Zimmer, deine Spielzeugkiste!
Das Maison d’Assistantes Maternelles in Payrignac lädt dich ein, deine Sachen auszusortieren und in guter Stimmung zu verkaufen.

Italiano :

Svuotate il vostro camerino, la vostra camera da letto, il vostro baule dei giocattoli!
La Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac vi invita a fare una cernita dei vostri oggetti e a venire a venderli in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

¡Vacíe su vestidor, su dormitorio, su baúl de juguetes!
La Maison d’Assistantes Maternelles de Payrignac le invita a ordenar sus pertenencias y a venir a venderlas en un ambiente acogedor.

