Vide dressing à Saint-Rémy-de-Provence Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence dimanche 1 mars 2026.
Dimanche 1er mars 2026 de 8h à 13h. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
L’amicale des employés communaux organise un vide dressing à Saint-Rémy-de-Provence.Familles
Rendez-vous à la salle Jean Macé pour un vide dressing de 8h à 13h à Saint-Rémy-de-Provence.
Inscription par téléphone auprès de l’association elle-même.
Emplacement avec une table fournie. .
Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 08 57 53 amicale.srdp@gmail.com
English :
The municipal employees’ association is organising a clothing sale in Saint-Rémy-de-Provence.
