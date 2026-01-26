Vide dressing à Saint-Rémy-de-Provence Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Vide dressing à Saint-Rémy-de-Provence

Dimanche 1er mars 2026 de 8h à 13h. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la salle Jean Macé pour un vide dressing de 8h à 13h à Saint-Rémy-de-Provence.



Inscription par téléphone auprès de l’association elle-même.

Emplacement avec une table fournie. .

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 08 57 53 amicale.srdp@gmail.com

English :

The municipal employees’ association is organising a clothing sale in Saint-Rémy-de-Provence.

