Vide dressing ABC Résidences ABC Résidences Montignac-Lascaux

ABC Résidences 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Vide dressing chez ABC Résidences. Venez chiner et/ou vendre vos vêtement et accessoires. Vente de boissons et gâteaux sur place. Stand gratuit, sur inscription.
Vide dressing à la résidence
Tous à vos agendas !
Vous souhaitez vous séparer de certains de vos vêtements et aimeriez en dénicher de nouveaux ?
Videz vos dressings et vendez vos vêtements lors du 1er vide-dressing organisé à la résidence !
Stand gratuit sur inscription
ABC Résidences 234 route de Lacoste 24 290 Montignac-Lascaux
Vente de boissons et gâteaux sur place .
ABC Résidences 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 66 36 63 contact@abcresidences.fr
English : Vide dressing ABC Résidences
Dressing room sale at ABC Résidences. Come and find and/or sell your clothes and accessories. Sale of drinks and cakes on site. Free stand, registration required.
German : Vide dressing ABC Résidences
Leerer Kleiderschrank bei ABC Residences. Kommen Sie zum Stöbern und/oder Verkaufen Ihrer Kleidung und Accessoires. Verkauf von Getränken und Kuchen vor Ort. Kostenloser Stand, Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Vendita di camerini presso ABC Résidences. Venite a trovare e/o vendere i vostri vestiti e accessori. Bevande e dolci in vendita. Stand gratuito, previa registrazione.
Espanol : Vide dressing ABC Résidences
Venta de vestuario en ABC Résidences. Ven a buscar y/o vender tu ropa y accesorios. Venta de bebidas y pasteles. Stand gratuito, previa inscripción.
