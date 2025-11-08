Vide dressing ABC Résidences ABC Résidences Montignac-Lascaux

Vide dressing ABC Résidences

ABC Résidences 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Vide dressing chez ABC Résidences. Venez chiner et/ou vendre vos vêtement et accessoires. Vente de boissons et gâteaux sur place. Stand gratuit, sur inscription.

Vide dressing à la résidence

Tous à vos agendas !

Vous souhaitez vous séparer de certains de vos vêtements et aimeriez en dénicher de nouveaux ?

Videz vos dressings et vendez vos vêtements lors du 1er vide-dressing organisé à la résidence !

Stand gratuit sur inscription

ABC Résidences 234 route de Lacoste 24 290 Montignac-Lascaux

Vente de boissons et gâteaux sur place .

ABC Résidences 234 Route de Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 32 66 36 63 contact@abcresidences.fr

English : Vide dressing ABC Résidences

Dressing room sale at ABC Résidences. Come and find and/or sell your clothes and accessories. Sale of drinks and cakes on site. Free stand, registration required.

German : Vide dressing ABC Résidences

Leerer Kleiderschrank bei ABC Residences. Kommen Sie zum Stöbern und/oder Verkaufen Ihrer Kleidung und Accessoires. Verkauf von Getränken und Kuchen vor Ort. Kostenloser Stand, Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Vendita di camerini presso ABC Résidences. Venite a trovare e/o vendere i vostri vestiti e accessori. Bevande e dolci in vendita. Stand gratuito, previa registrazione.

Espanol : Vide dressing ABC Résidences

Venta de vestuario en ABC Résidences. Ven a buscar y/o vender tu ropa y accesorios. Venta de bebidas y pasteles. Stand gratuito, previa inscripción.

