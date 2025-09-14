Vide dressing adulte Village de Triaucourt Seuil-d’Argonne

Vide dressing adulte Village de Triaucourt Seuil-d’Argonne dimanche 14 septembre 2025.

Vide dressing adulte

Village de Triaucourt Rue du lieutenant-colonel Bauclin Seuil-d’Argonne Meuse

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Vide dressing adultes à la salle de fêtes de Triaucourt.

12 € l’emplacement (inscriptions au 07 86 62 26 15 ou via christinefiauxpepin@gmail.com)

Buvette et petite restauration sur place.Tout public
Village de Triaucourt Rue du lieutenant-colonel Bauclin Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est +33 7 86 62 26 15  christinefiauxpepin@gmail.com

English :

Adult dressing room sale at the Triaucourt village hall.

12? per stall (registration on 07 86 62 26 15 or via christinefiauxpepin@gmail.com)

Refreshments and snacks on site.

German :

Vide dressing Erwachsene im Festsaal von Triaucourt.

12 ? pro Platz (Anmeldungen unter 07 86 62 26 15 oder über christinefiauxpepin@gmail.com)

Getränke und kleine Speisen vor Ort.

Italiano :

Vendita di camerini per adulti presso la sala del villaggio di Triaucourt.

12? per piazzola (per iscriversi, chiamare il numero 07 86 62 26 15 o inviare un’e-mail a christinefiauxpepin@gmail.com)

Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Venta de vestuarios para adultos en el salón del pueblo de Triaucourt.

12? por parcela (para inscribirse, llamar al 07 86 62 26 15 o enviar un correo electrónico a christinefiauxpepin@gmail.com)

Refrescos y tentempiés in situ.

L’événement Vide dressing adulte Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2025-08-29 par OT COEUR DE LORRAINE