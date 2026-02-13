Vide Dressing adultes, Café associatif des Gallets, Rennes

Vide Dressing adultes 14 et 15 mars Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

entrée libre, paiement des articles en espèces uniquement !

L’équipe de bénévoles du Café des Gallets vous propose son désormais traditionnel vide dressing adultes.

Sur deux jours, hommes et femmes pourront dénicher des pépites à petits prix, dans un café transformé en partie en boutique de seconde main. Et après les emplettes, vous pourrez profiter du café ouvert pendant l’événement, avec en prime dimanche la présence de « Les Galettes de Thomas », pour vous régaler toute la journée.

Samedi 14 mars : 16h > 20h

Dimanche 15 mars : 10h > 17h

DIMANCHE : « Les Galettes de Thomas » , des crêpes et des galettes pour se régaler tout au long de la journée

VOUS SOUHAITEZ DÉPOSER DES ARTICLES À LA VENTE :

Vous pouvez commencer à faire du tri dans vos placards !

Le vide-dressing est un dépôt-vente, vous déposerez vos articles au café le samedi 14 mars à 10h30 et nous nous chargerons de les vendre pour vous.

Mais avant tout : inscrivez-vous au café sur l’un des 2 créneaux suivants :

> vendredi 6 février (17h30-18h30)

> dimanche 8 février (18h-18h30)

– Inscriptions limitées à 40 participants et à 40 vêtements + 15 accessoires max par vendeur, participation : 5 euros en espèces + adhésion 2026 au café demandée. N’oubliez pas votre carte d’identité pour procéder à l’inscription –

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « braderiecafe@framalistes.org »}]

