Vide dressing Aix-en-Provence

Vide dressing

Samedi 22 novembre 2025 de 10h à 17h. 28 rue Portalis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Winter is coming ! Venez chiner vos nouvelles pépites de cet hiver à l’occasion de notre nouveau Vide dressing dans un local en rdc au 28 rue Portalis à Aix-en-Provence.

Nous sommes une petite dizaine de vendeuses à présenter nos affaires.

L’idée c’est de nous aider à vider nos placards en remplissant les vôtres tout en passant un bon moment !



Des vêtements de saison, des chaussures et des accessoires… De quoi vous satisfaire amplement !!



On vous attend nombreuses !!



Moyens de paiement WERO, PAYLIB, PAYPAL ou encore en ESPECES (prévoyez de la monnaie au cas où)



N’oubliez pas de prendre des sacs de courses !! .

28 rue Portalis Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 94 87 06 reynaud.estelle@yahoo.fr

English :

Winter is coming! Come and hunt for your new winter nuggets at our new Vide dressing at 28 rue Portalis, ground floor, Aix-en-Provence.

German :

Winter is coming! Kommen Sie und suchen Sie Ihre neuen Nuggets für diesen Winter anlässlich unseres neuen Vide dressing in einem Lokal im Erdgeschoss in der Rue Portalis 28 in Aix-en-Provence.

Italiano :

L’inverno sta arrivando! Venite a cercare i vostri nuovi preferiti invernali presso il nostro nuovo dressing Vide al 28 rue Portalis, piano terra, Aix-en-Provence.

Espanol :

¡Llega el invierno! Venga a buscar sus nuevos favoritos de invierno en nuestro nuevo aderezo Vide, en el 28 rue Portalis, planta baja, Aix-en-Provence.

