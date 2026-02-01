Vide dressing Aix-en-Provence

Vide dressing

Au programme vêtements, chaussures et accessoires proposés par des particuliers, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Règlements acceptés espèces, Wero, PayPal. N’oubliez pas vos sacs et votre monnaie.



On vous attend nombreuses ! .

28 rue Portalis Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 58 94 87 06 videdressingportalis@gmail.com

English :

On the program: clothes, shoes and accessories offered by private individuals, in a friendly atmosphere accessible to all.

