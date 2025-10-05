Vide dressing Aix-Villemaur-Pâlis

10 bis rue du Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Dimanche 5 octobre AIX-EN-OTHE Vide dressing. De 9h30 à 17h à la MJC d’Aix-en-Othe.

Vide armoire automne/hiver dans les locaux de la MJC. Inscriptions jusqu’au 28 septembre sous réserve de places disponibles.

Contact +33 (0)6 87 18 13 68 .

10 bis rue du Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 87 18 13 68

