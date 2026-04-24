Brive-la-Gaillarde

Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Game Bearer vous propose Vide Dressing et Chine-Pop, Vintage et plus!

Entrée gratuite pour les acheteurs.

Vendeur: 2€ le métre linéaire .

7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com

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English : Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer

L’événement Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme