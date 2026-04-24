Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer Brive-la-Gaillarde
Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer Brive-la-Gaillarde dimanche 10 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 20:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Game Bearer vous propose Vide Dressing et Chine-Pop, Vintage et plus!
Entrée gratuite pour les acheteurs.
Vendeur: 2€ le métre linéaire .
7 Place Winston Churchill Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 00 77 games.bearer@gmail.com
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English : Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer
L’événement Vide Dressing au Bar à jeux Games Bearer Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme
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