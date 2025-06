Vide dressing au Tiers-Lieu Amassa LOURDES Lourdes 3 juillet 2025 18:00

Hautes-Pyrénées

Vide dressing au Tiers-Lieu Amassa LOURDES

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-03

2025-07-03

Vide dressing organisée au Tiers-Lieu Amassa jeudi 3 juillet à 18h.

Il est temps d’enrichir sa garde-robe!

Plusieurs vendeurs seront présents pour vous proposer pépites et incontournables de seconde main à petit prix.

Entrée gratuite

Renseignement au: 06 25 36 03 66

LOURDES 19 Avenue du Général Baron Maransin

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 25 36 03 66

English :

Dressing room sale organized at the Tiers-Lieu Amassa on Thursday July 3 at 6pm.

It’s time to enrich your wardrobe!

Several vendors will be on hand to offer second-hand nuggets and must-haves at low prices.

Free admission

Information: 06 25 36 03 66

German :

Vide dressing organisiert im Tiers-Lieu Amassa am Donnerstag, den 3. Juli um 18 Uhr.

Es ist Zeit, seine Garderobe zu erweitern!

Mehrere Verkäufer werden anwesend sein, um Ihnen Second-Hand-Nuggets und Must-Haves zu kleinen Preisen anzubieten.

Der Eintritt ist frei

Weitere Informationen unter: 06 25 36 03 66

Italiano :

Vendita di camerini organizzata presso il Tiers-Lieu Amassa giovedì 3 luglio alle 18.00.

È il momento di arricchire il vostro guardaroba!

Diversi venditori saranno a disposizione per offrire pepite e must-have di seconda mano a prezzi bassi.

Ingresso libero

Informazioni: 06 25 36 03 66

Espanol :

Venta de vestuarios organizada en el Tiers-Lieu Amassa el jueves 3 de julio a las 18.00 horas.

¡Es hora de enriquecer su guardarropa!

Varios vendedores le ofrecerán prendas de segunda mano e imprescindibles a precios bajos.

Entrada gratuita

Información: 06 25 36 03 66

