Informations pratiques

Marcilly-en-Villette

Vide Dressing Automne Hiver

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 16:30:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

️ Vide-dressing – Marcilly-en-Villette

Envie de faire du tri dans vos armoires ou de renouveler votre garde-robe ?

Le vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, rendez-vous à Marcilly-en-Villette pour le Vide Dressing Automne / Hiver

️ Vide-dressing – Marcilly-en-Villette

Envie de faire du tri dans vos armoires ou de renouveler votre garde-robe ?

Le vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, rendez-vous à Marcilly-en-Villette pour le Vide Dressing Automne / Hiver

Salle Chantaloup – Marcilly-en-Villette

Vendredi 25 septembre : 16h30 à 19h30

Samedi 26 septembre : 10h à 12h et 14h à 17h

️ Entrée gratuite

Une belle occasion de dénicher de nouvelles pièces pour la saison automne-hiver tout en donnant une seconde vie aux vêtements ! ♻️

Renseignements / organisation : assofamiliale.marcilly45@gmail.com .

Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire assofamiliale.marcilly45@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

??? Clothing Sale? Marcilly-en-Villette

? Want to declutter your closets or refresh your wardrobe?

On Friday, September 25, and Saturday, September 26, 2026, come to Marcilly-en-Villette for the Fall/Winter Clothing Sale

L’événement Vide Dressing Automne Hiver Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-09-11 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN