Vide Dressing Automne Hiver Marcilly-en-Villette
vendredi 25 septembre 2026 · Marcilly-en-Villette
Informations pratiques
Marcilly-en-Villette
Vide Dressing Automne Hiver
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 16:30:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
️ Vide-dressing – Marcilly-en-Villette
Envie de faire du tri dans vos armoires ou de renouveler votre garde-robe ?
Le vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, rendez-vous à Marcilly-en-Villette pour le Vide Dressing Automne / Hiver
️ Vide-dressing – Marcilly-en-Villette
Envie de faire du tri dans vos armoires ou de renouveler votre garde-robe ?
Le vendredi 25 et samedi 26 septembre 2026, rendez-vous à Marcilly-en-Villette pour le Vide Dressing Automne / Hiver
Salle Chantaloup – Marcilly-en-Villette
Vendredi 25 septembre : 16h30 à 19h30
Samedi 26 septembre : 10h à 12h et 14h à 17h
️ Entrée gratuite
Une belle occasion de dénicher de nouvelles pièces pour la saison automne-hiver tout en donnant une seconde vie aux vêtements ! ♻️
Renseignements / organisation : assofamiliale.marcilly45@gmail.com .
Route d’Ardon Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire assofamiliale.marcilly45@gmail.com
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English :
??? Clothing Sale? Marcilly-en-Villette
? Want to declutter your closets or refresh your wardrobe?
On Friday, September 25, and Saturday, September 26, 2026, come to Marcilly-en-Villette for the Fall/Winter Clothing Sale
L’événement Vide Dressing Automne Hiver Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-09-11 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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- Balades commentées de l’été, Place de l’Eglise, Marcilly-en-Villette 20 septembre 2026