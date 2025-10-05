Vide Dressing Salle de l’Hexagone Autun
Vide Dressing Salle de l’Hexagone Autun dimanche 5 octobre 2025.
Vide Dressing
Salle de l’Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
L’association Terres de Cultures avec le soutien de la ville d’Autun organise un vide dressing !
Vendez et Chinez !
Entrée gratuite,
Buvette et snack sur plac.
Exposants 3€/2m soit une table de 2 m fournie soit emplacement vide. .
Salle de l’Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 60 20 55 tdc71400@gmail.com
