Vide Dressing Salle de l’Hexagone Autun

Vide Dressing Salle de l’Hexagone Autun dimanche 5 octobre 2025.

Vide Dressing

Salle de l’Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

L’association Terres de Cultures avec le soutien de la ville d’Autun organise un vide dressing !

Vendez et Chinez !

Entrée gratuite,

Buvette et snack sur plac.

Exposants 3€/2m soit une table de 2 m fournie soit emplacement vide. .

Salle de l’Hexagone 2 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 60 20 55 tdc71400@gmail.com

English : Vide Dressing

German : Vide Dressing

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide Dressing Autun a été mis à jour le 2025-09-17 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II