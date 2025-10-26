Vide dressing Bannay

Vide dressing Bannay dimanche 26 octobre 2025.

Vide dressing

24 Rue du Village Bannay Cher

Tarif : – –

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-26

Venez chiner de belles trouvailles au vide-dressing organisé par le Club Multi Loisirs !

Ne manquez pas cette occasion de donner une seconde vie à vos vêtements et accessoires !

Buvette et petite restauration sur place

Événement réservé aux particuliers. .

24 Rue du Village Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire multiloisirsbannay18@gmail.com

English :

Come and hunt for great finds at the Club Multi Loisirs dress sale!

German :

Kommen Sie und suchen Sie nach schönen Fundstücken beim Kleiderverkauf, der vom Club Multi Loisirs organisiert wird!

Italiano :

Venite a trovare delle belle occasioni alla vendita di abiti organizzata dal Club Multi Loisirs!

Espanol :

Ven a descubrir las mejores gangas en la venta de vestidos organizada por el Club Multi Loisirs

