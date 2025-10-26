Vide dressing Bannay
Vide dressing Bannay dimanche 26 octobre 2025.
Vide dressing
24 Rue du Village Bannay Cher
Tarif : – –
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 18:00:00
2025-10-26
Venez chiner de belles trouvailles au vide-dressing organisé par le Club Multi Loisirs !
Ne manquez pas cette occasion de donner une seconde vie à vos vêtements et accessoires !
Buvette et petite restauration sur place
Événement réservé aux particuliers. .
24 Rue du Village Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire multiloisirsbannay18@gmail.com
English :
Come and hunt for great finds at the Club Multi Loisirs dress sale!
German :
Kommen Sie und suchen Sie nach schönen Fundstücken beim Kleiderverkauf, der vom Club Multi Loisirs organisiert wird!
Italiano :
Venite a trovare delle belle occasioni alla vendita di abiti organizzata dal Club Multi Loisirs!
Espanol :
Ven a descubrir las mejores gangas en la venta de vestidos organizada por el Club Multi Loisirs
