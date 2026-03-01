Vide dressing Bannay
Vide dressing Bannay dimanche 22 mars 2026.
Vide dressing
24 Rue du Village Bannay Cher
Début : 2026-03-22 10:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Venez chiner de belles trouvailles au vide-dressing organisé par le Club Multi Loisirs !
Ne manquez pas cette occasion de donner une seconde vie à vos vêtements et accessoires !
Buvette et petite restauration sur place
Événement réservé aux particuliers. .
24 Rue du Village Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire multiloisirsbannay18@gmail.com
English :
Come and hunt for great finds at the Club Multi Loisirs dress sale!
