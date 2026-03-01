Vide dressing Bannay

Vide dressing

24 Rue du Village Bannay Cher

Début : 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-22

Venez chiner de belles trouvailles au vide-dressing organisé par le Club Multi Loisirs !

Ne manquez pas cette occasion de donner une seconde vie à vos vêtements et accessoires !

Buvette et petite restauration sur place

Événement réservé aux particuliers. .

multiloisirsbannay18@gmail.com

English :

Come and hunt for great finds at the Club Multi Loisirs dress sale!

