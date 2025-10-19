Vide dressing Bellegarde
Vide dressing Bellegarde dimanche 19 octobre 2025.
Vide dressing
Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 08:30:00
fin : 2025-10-19 17:30:00
Date(s) :
2025-10-19
Vide dressing
Vide dressing. De 8h30 à 17h30. Sur réservation. Installation à 7h30. buvette et petite restauration sur place. 3€ la table de 1m20 (chaise et table fournies). 2€ le portant (non fourni). Uniquement Vêtements, chaussures, maroquinerie, bagages, bijoux, linge de maison. .
Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 03 26 32
English :
Empty cupboards
German :
Leere Schränke
Italiano :
Armadi vuoti
Espanol :
Armarios vacíos
L’événement Vide dressing Bellegarde a été mis à jour le 2025-08-29 par OT GATINAIS SUD