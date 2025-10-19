Vide dressing Bellegarde

Vide dressing Bellegarde dimanche 19 octobre 2025.

Avenue Madame de Montespan Bellegarde Loiret

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19 17:30:00

2025-10-19

Vide dressing. De 8h30 à 17h30. Sur réservation. Installation à 7h30. buvette et petite restauration sur place. 3€ la table de 1m20 (chaise et table fournies). 2€ le portant (non fourni). Uniquement Vêtements, chaussures, maroquinerie, bagages, bijoux, linge de maison. .

Avenue Madame de Montespan Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 03 26 32

