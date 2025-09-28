Vide dressing Salle la Tourbière Bois-d’Amont
Vide dressing Salle la Tourbière Bois-d’Amont dimanche 28 septembre 2025.
Vide dressing
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 10:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Vide dressing solidaire. L’intégralité des bénéfices issus de la buvette et des inscriptions exposants sera reversée à l’AFMBD, pour soutenir l’organisation des rencontres annuelles entre familles concernées par l’anémie de Blackfan-Diamond. Ces week-ends sont essentiels ils favorisent les échanges, le soutien mutuel et permettent d’accueillir les médecins référents qui viennent partager les dernières avancées médicales. .
Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
English : Vide dressing
German : Vide dressing
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide dressing Bois-d’Amont a été mis à jour le 2025-08-22 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses