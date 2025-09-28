Vide dressing Salle la Tourbière Bois-d’Amont

Vide dressing Salle la Tourbière Bois-d’Amont dimanche 28 septembre 2025.

Vide dressing

Salle la Tourbière 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Vide dressing solidaire. L’intégralité des bénéfices issus de la buvette et des inscriptions exposants sera reversée à l’AFMBD, pour soutenir l’organisation des rencontres annuelles entre familles concernées par l’anémie de Blackfan-Diamond. Ces week-ends sont essentiels ils favorisent les échanges, le soutien mutuel et permettent d’accueillir les médecins référents qui viennent partager les dernières avancées médicales. .

