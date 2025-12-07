Vide dressing Bourse au jouets Pouillon

Vide dressing Bourse au jouets

212 Rue des Écoles Pouillon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

Date(s) :

Soucieux de la planète et en quête de vêtements tout en réduisant votre emprunte carbone? Venez au vide dressing et bourse aux jouets au foyer de Pouillon! Vêtements et jouets de seconde main.

212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 64 06 apel.notredamepouillon@gmail.com

English : Vide dressing Bourse au jouets

Concerned about the planet and looking for clothes while reducing your carbon footprint? Come along to the garage sale and toy fair at the Pouillon home! Second-hand clothes and toys.

