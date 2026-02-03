Vide-Dressing Bourse aux Jouets Rue du Stade Vercel-Villedieu-le-Camp

Vide-Dressing Bourse aux Jouets

Rue du Stade Gymnase de Vercel Vercel-Villedieu-le-Camp Doubs

Début : 2026-03-01 08:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

2026-03-01

Venez profiter de très bonnes affaires au Vide-Dressing Bourse aux Jouets des Loupiots, l’association des parents des élèves des écoles publiques de Vercel. Vêtements adultes et enfants, accessoires, jouets, jeux, livres, matériel de puériculture… vous trouverez forcément votre bonheur ! Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Stade Gymnase de Vercel Vercel-Villedieu-le-Camp 25530 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 99 09 lesloupiots@ymail.com

