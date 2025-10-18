Vide dressing & bourse aux livres Le 13 Arbois
Vide dressing & bourse aux livres Le 13 Arbois samedi 18 octobre 2025.
Vide dressing & bourse aux livres
Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:30:00
fin : 2025-10-19 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-10-19
Livres Romans, spiritualité, enfants, jeunesse, policiers, nature, etc, ….
Vêtements & accessoires adultes et enfants.
Créations artisanales
Jouets et articles de puériculture
L’intégralité des recettes est reversée aux plus démunis.
Organisé par l’association Pema Les Enfants du Lotus. .
Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com
English : Vide dressing & bourse aux livres
German : Vide dressing & bourse aux livres
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide dressing & bourse aux livres Arbois a été mis à jour le 2025-10-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA