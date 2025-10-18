Vide dressing & bourse aux livres Le 13 Arbois

Vide dressing & bourse aux livres

Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-19 17:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Livres Romans, spiritualité, enfants, jeunesse, policiers, nature, etc, ….

Vêtements & accessoires adultes et enfants.

Créations artisanales

Jouets et articles de puériculture

L’intégralité des recettes est reversée aux plus démunis.

Organisé par l’association Pema Les Enfants du Lotus. .

Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com

