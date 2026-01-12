Vide dressing + bourse puériculture et jouets Les Trillers Vaux
Vide dressing + bourse puériculture et jouets Les Trillers Vaux dimanche 15 février 2026.
Vide dressing + bourse puériculture et jouets
Les Trillers Complexe sportif Vaux Allier
Début : 2026-02-15 09:00:00
fin : 2026-02-15 17:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Vente au déballage de vêtements de toute taille ( adulte, enfant, bébé), de chaussures, d’articles de puériculture et de jouets.
Les Trillers Complexe sportif Vaux 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes gymdetentevaudoise@gmail.com
English :
Unwrapped sales of clothing of all sizes (adults, children, babies), shoes, childcare articles and toys.
