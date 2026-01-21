Vide-dressing Breuilpont

Vide-dressing

Salle des fêtes Breuilpont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

L’association Le Rendez-vous des Lutins vous invite à son vide-dressing le 8 février, de 9h à 17h, à la salle des fêtes de Breuilpont. Une belle occasion de dénicher vêtements, accessoires et trésors uniques à petits prix !

Exposants 5€ la table, réservation au 06 11 77 13 57. Venez chiner et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale ! .

Salle des fêtes Breuilpont 27640 Eure Normandie +33 6 11 77 13 57

English : Vide-dressing

