Vide-Dressing Salle Communale Burlioncourt

Vide-Dressing Salle Communale Burlioncourt dimanche 28 septembre 2025.

Vide-Dressing

Salle Communale 3 route de Hampont Burlioncourt Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

Date(s) :

2025-09-28

Venez chiner et trouver la tenue de vos rêves au vide-dressing.

Buvette et restauration sur placeTout public

.

Salle Communale 3 route de Hampont Burlioncourt 57170 Moselle Grand Est +33 6 67 36 21 48

English :

Come and find the outfit of your dreams at the dress sale.

Refreshments and catering on site

German :

Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie beim Kleiderverkauf das Outfit Ihrer Träume.

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Venite a trovare l’abito dei vostri sogni alla vendita di abiti.

Rinfresco e cibo in loco

Espanol :

Ven y encuentra el traje de tus sueños en la venta de vestidos.

Refrescos y comida in situ

L’événement Vide-Dressing Burlioncourt a été mis à jour le 2025-09-14 par OT DU PAYS SAULNOIS