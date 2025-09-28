Vide-Dressing Salle Communale Burlioncourt
Vide-Dressing Salle Communale Burlioncourt dimanche 28 septembre 2025.
Vide-Dressing
Salle Communale 3 route de Hampont Burlioncourt Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Venez chiner et trouver la tenue de vos rêves au vide-dressing.
Buvette et restauration sur placeTout public
Salle Communale 3 route de Hampont Burlioncourt 57170 Moselle Grand Est +33 6 67 36 21 48
English :
Come and find the outfit of your dreams at the dress sale.
Refreshments and catering on site
German :
Kommen Sie zum Stöbern und finden Sie beim Kleiderverkauf das Outfit Ihrer Träume.
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Venite a trovare l’abito dei vostri sogni alla vendita di abiti.
Rinfresco e cibo in loco
Espanol :
Ven y encuentra el traje de tus sueños en la venta de vestidos.
Refrescos y comida in situ
L’événement Vide-Dressing Burlioncourt a été mis à jour le 2025-09-14 par OT DU PAYS SAULNOIS