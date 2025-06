VIDE DRESSING CAFÉ JOSEPH Montpellier 5 juillet 2025 07:00

Joséphine vide son dressing le 05 juillet de 10h30 à 20h

La summer édition avec :

– Vêtements, chaussures, accessoires du xs au xxl

Débusquer des pépites mode à petits prix

Offrir une seconde vie aux vêtements

Adopter une consommation plus responsable

Partager un moment fun entre copines

Afterwork à partir de 15h pour les clients du vide-dressing.

Paiements acceptés Lydia, Wero, espèces (Pensez à vos tote-bags) .

3 Place Jean Jaurès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Joséphine empties her dressing room on July 05 from 10:30 a.m. to 8 p.m

The summer edition with :

– Clothes, shoes, accessories from xs to xxl

German :

Josephine leert ihren Kleiderschrank am 05. Juli von 10.30 bis 20 Uhr

Die summer edition mit :

– Kleidung, Schuhe, Accessoires von xs bis xxl

Italiano :

Joséphine svuota il suo camerino il 05 luglio dalle 10.30 alle 20.00

L’edizione estiva con :

– Abiti, scarpe, accessori da xs a xxl

Espanol :

Joséphine vacía su camerino el 05 de julio de 10h30 a 20h00

La edición de verano con :

– Ropa, zapatos, accesorios de la xs a la xxl

