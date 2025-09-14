VIDE-DRESSING Cale 2 Créateurs Nantes

VIDE-DRESSING Cale 2 Créateurs Nantes dimanche 14 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-14 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le 14 septembre, rendez-vous au Café/Calé pour un vide-dressing pas comme les autres !Au programme : des exposants plein de style, des pépites mode à dénicher, le tout dans une ambiance détendue et chaleureuse.Et parce qu’on chine toujours mieux avec un petit café à la main : savourez nos spécialités maison, du latte crémeux (testez donc le fameux #ubelatte) aux gourmandises faites maison – avec des options vegan et sans gluten, bien sûr.Prêts à fouiller, papoter et vous régaler ? On vous attend nombreux !

Cale 2 Créateurs Île de Nantes Nantes 44200

09 50 97 46 91 lacale2createurs@gmail.com