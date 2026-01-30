Vide dressing Cavignac
Vide dressing
Salle des associations Avenue de Paris Cavignac Gironde
Tarif : – –
2026-03-01
Vide dressing organisé par l’association La Source.
Restauration et boissons sur place. .
Salle des associations Avenue de Paris Cavignac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 78 94 97 associationlasource33@gmail.com
English : Vide dressing
