Vide-dressing

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Vide-grenier organisé de 8h à 18h, sur réservation pour les exposants. Les tables sont fournies 5€ la table de 1,20m et 8€ la table de 1,80m. Si vous souhaitez venir avec un portant l’emplacement est à 3€.

Crêpes et rafraîchissements sur place. .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 34 56 guy.maillet87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-dressing Chamberet a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze