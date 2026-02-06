Vide-dressing Chamberet
Vide-dressing Chamberet dimanche 1 mars 2026.
Vide-dressing
Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Vide-grenier organisé de 8h à 18h, sur réservation pour les exposants. Les tables sont fournies 5€ la table de 1,20m et 8€ la table de 1,80m. Si vous souhaitez venir avec un portant l’emplacement est à 3€.
Crêpes et rafraîchissements sur place. .
Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 34 56 guy.maillet87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-dressing Chamberet a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Terres de Corrèze