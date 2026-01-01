Vide dressing Châteaulin
Vide dressing Châteaulin samedi 24 janvier 2026.
Vide dressing
Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Début : 2026-01-24 16:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
2026-01-24
Inscription auprès de Gaëtane (par mail). Rendez-vous à 15h30 pour l’installation ou à 16h pour venir chiner et passer un chouette moment. .
