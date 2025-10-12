Vide dressing La Boule d’Or Clamecy

Vide dressing La Boule d’Or Clamecy dimanche 12 octobre 2025.

Vide dressing

La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

A la Boule d’Or vide dressing & vintage avec une sélecta de vendeuses au poil ! Micro ouvert et présentation des entrepreneuses présentes De 12 h à 14h, pizzas au levain de Vanina Coin cocoon pour papoter avec des cookies maison et du chocolat chaud Bar de la Boule d’Or ouvert avec un cocktail tout en bulles et une sélection de vins Entrée libre .

La Boule d’Or 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10

