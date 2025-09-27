Vide-Dressing d’Automne Le Ripaillon Nantes

Vide-Dressing d’Automne Le Ripaillon Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Besoin de nouveaux vêtements ou envie de changer de style ? Participez au Vide-Dressing gratuit du Ripaillon pour donner ou récupérer des vêtements adultes et enfants en parfait état. Dons possibles le jour même ou lors du « Dressing Solidaire » (tous les vendredis 14h-16h). Sur place : café, jus de fruits, gâteaux, espace jeux pour les enfants et bonne ambiance !

Le Ripaillon Nantes 44200