Vide Dressing de BELLENAVES Rue de la Rebondine Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

Vide Dressing de BELLENAVES

Rue de la Rebondine Ancien Gymnase Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vide dressing à BELLENAVES le dimanche 4 octobre à l’ancien gymnase rue de la Rebondine à partir de 10h. Vêtements – Chaussures – Accessoires – Maroquinerie. Sur place Buvette et Snack. Inscription au 06.95.04.68.88

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Rue de la Rebondine Ancien Gymnase Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 04 68 88 larondedespetitescanailles@gmail.com

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English :

Clothing Sale in BELLENAVES on Sunday, October 4, at the former gymnasium on Rue de la Rebondine, starting at 10 a.m. Clothing – Shoes – Accessories – Leather Goods. Refreshments and snacks available on site. Register by calling 06.95.04.68.88

L’événement Vide Dressing de BELLENAVES Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme Val de Sioule