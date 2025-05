Vide-dressing de Bretenoux – Bretenoux, 18 mai 2025 09:00, Bretenoux.

Lot

Vide-dressing de Bretenoux Salle Ayroles Bretenoux Lot

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 09:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

Date(s) :

2025-05-18

L’association des parents d’élèves organise un vide-dressing à la Salle Ayroles de Bretenoux. Ouvert à tous, cet événement permettra de dénicher vêtements et accessoires à petits prix. Petite restauration disponible sur place pour agrémenter la journée

.

Salle Ayroles

Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 81 01 63 66

English :

The parents’ association is organizing a dress sale at the Salle Ayroles in Bretenoux. Open to all, this event is an opportunity to find clothes and accessories at low prices. Snacks and snacks available on site to liven up the day

German :

Die Elternvereinigung organisiert einen Kleiderverkauf in der Salle Ayroles in Bretenoux. Diese Veranstaltung ist für alle offen und bietet die Möglichkeit, Kleidung und Accessoires zu kleinen Preisen zu erwerben. Kleine Snacks sind vor Ort erhältlich, um den Tag zu verschönern

Italiano :

L’associazione dei genitori organizza una vendita di abiti presso la Salle Ayroles di Bretenoux. Aperto a tutti, questo evento è un’occasione per trovare vestiti e accessori a prezzi bassi. Sul posto saranno disponibili merende e spuntini per rendere più piacevole la giornata

Espanol :

La asociación de padres organiza una venta de ropa en la Salle Ayroles de Bretenoux. Abierto a todos, este evento es una oportunidad para encontrar ropa y accesorios a precios bajos. Habrá tentempiés y refrigerios in situ para amenizar la jornada

L’événement Vide-dressing de Bretenoux Bretenoux a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Vallée de la Dordogne