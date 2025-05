Vide-dressing de la fête des mères – Percy-en-Normandie, 24 mai 2025 10:00, Percy-en-Normandie.

Manche

Vide-dressing de la fête des mères 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-24

Cancan Café organise un vide dressing de 10h à 18h, entrée libre.

Stand gratuit pour les adhérent.e.s, dans la limite des places disponibles.

Infos et réservations: contact@cancancafe.fr

3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

English : Vide-dressing de la fête des mères

Cancan Café organizes a garage sale from 10am to 6pm, free admission.

Free stand for members, subject to availability.

Info and reservations: contact@cancancafe.fr

German :

Cancan Café organisiert einen Kleiderverkauf von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Für Mitglieder ist der Stand kostenlos, solange Plätze verfügbar sind.

Infos und Reservierungen: contact@cancancafe.fr

Italiano :

Il Cancan Café organizza una vendita di camerini dalle 10.00 alle 18.00, con ingresso libero.

Stand gratuito per i soci, fino ad esaurimento posti.

Informazioni e prenotazioni: contact@cancancafe.fr

Espanol :

Cancan Café organiza una venta de vestuario de 10.00 a 18.00 horas, entrada gratuita.

Stand gratuito para los socios, sujeto a disponibilidad.

Información y reservas: contact@cancancafe.fr

