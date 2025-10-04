Vide-dressing de la M.J.C. Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Vide-dressing de la M.J.C. Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 4 octobre 2025.
Vide-dressing de la M.J.C.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
2025-10-04
organisé par la M.J.C.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
organized by the M.J.C.
German :
organisiert von der M.J.C.
Italiano :
organizzato dal M.J.C.
Espanol :
organizado por el M.J.C.
