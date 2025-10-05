Vide-dressing de l’ADE Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues
Vide-dressing de l’ADE Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues dimanche 5 octobre 2025.
Vide-dressing de l’ADE
Dimanche 5 octobre 2025 de 8h à 13h. Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 13:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Envie de donner une seconde vie à vos vêtements, chaussures et accessoires ?
Ou de dénicher de belles affaires à petits prix ? Le vide-dressing de l’ADE est fait pour vous !
Profitez de cette matinée dédiée à la seconde main pour renouveler une partie de votre garde-robe ! Vêtements (adultes et enfants) et accessoires à petits prix vous attendent. .
Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Want to give a second life to your clothes, shoes and accessories?
Or looking for great bargains at low prices? The ADE clothing sale is for you!
German :
Möchten Sie Ihren Kleidern, Schuhen und Accessoires ein zweites Leben geben?
Oder nach tollen Schnäppchen zu kleinen Preisen zu suchen? Dann ist der ADE-Kleiderverkauf genau das Richtige für Sie!
Italiano :
Volete dare una seconda vita ai vostri vestiti, scarpe e accessori?
O cercate occasioni a prezzi bassi? La vendita di abiti ADE è quello che fa per voi!
Espanol :
¿Quiere dar una segunda vida a su ropa, zapatos y accesorios?
¿O buscas gangas a precios bajos? ¡La venta de vestidos ADE es para ti!
L’événement Vide-dressing de l’ADE Vernègues a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes