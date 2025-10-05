Vide-dressing de l’ADE Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues

Vide-dressing de l’ADE Salle Socio-culturelle de Cazan Vernègues dimanche 5 octobre 2025.

Vide-dressing de l’ADE

Dimanche 5 octobre 2025 de 8h à 13h. Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Envie de donner une seconde vie à vos vêtements, chaussures et accessoires ?

Ou de dénicher de belles affaires à petits prix ? Le vide-dressing de l’ADE est fait pour vous !

Profitez de cette matinée dédiée à la seconde main pour renouveler une partie de votre garde-robe ! Vêtements (adultes et enfants) et accessoires à petits prix vous attendent. .

Salle Socio-culturelle de Cazan Hameau de Cazan Vernègues 13116 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Want to give a second life to your clothes, shoes and accessories?

Or looking for great bargains at low prices? The ADE clothing sale is for you!

German :

Möchten Sie Ihren Kleidern, Schuhen und Accessoires ein zweites Leben geben?

Oder nach tollen Schnäppchen zu kleinen Preisen zu suchen? Dann ist der ADE-Kleiderverkauf genau das Richtige für Sie!

Italiano :

Volete dare una seconda vita ai vostri vestiti, scarpe e accessori?

O cercate occasioni a prezzi bassi? La vendita di abiti ADE è quello che fa per voi!

Espanol :

¿Quiere dar una segunda vida a su ropa, zapatos y accesorios?

¿O buscas gangas a precios bajos? ¡La venta de vestidos ADE es para ti!

L’événement Vide-dressing de l’ADE Vernègues a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Massif des Costes