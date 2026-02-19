Vide-dressing de l’Agas Le Monastère

Vide-dressing de l’Agas

11 avenue du Ségala Le Monastère Aveyron

Début : Dimanche 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Envie de renouveler votre garde-robe à petits prix ?

Le vide dressing de l’AGAS vous accueille avec 110 stands de vêtements, accessoires de mode et bijoux de bonnes affaires pour tous les styles !

Accueil du public de 9h à 17h

110 stands d’exposants, cabine d’essayage et miroirs sur place

Restauration rapide et buvette sur place

Entrée libre et gratuite

Réservation des stands 7 € la table (espace de 2,3 x 2 m environ, 1 table et 1 chaise) .

videgrenieragas@gmail.com

English :

Want to renew your wardrobe at low prices?

The AGAS dressing room sale welcomes you with 110 stalls of clothes, fashion accessories and jewelry: bargains for every style!

