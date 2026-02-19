Vide-dressing de l’Agas Le Monastère
Vide-dressing de l’Agas Le Monastère dimanche 15 mars 2026.
Vide-dressing de l’Agas
11 avenue du Ségala Le Monastère Aveyron
Début : Dimanche 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Envie de renouveler votre garde-robe à petits prix ?
Le vide dressing de l’AGAS vous accueille avec 110 stands de vêtements, accessoires de mode et bijoux de bonnes affaires pour tous les styles !
Accueil du public de 9h à 17h
110 stands d’exposants, cabine d’essayage et miroirs sur place
Restauration rapide et buvette sur place
Entrée libre et gratuite
Réservation des stands 7 € la table (espace de 2,3 x 2 m environ, 1 table et 1 chaise) .
11 avenue du Ségala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie videgrenieragas@gmail.com
English :
Want to renew your wardrobe at low prices?
The AGAS dressing room sale welcomes you with 110 stalls of clothes, fashion accessories and jewelry: bargains for every style!
L’événement Vide-dressing de l’Agas Le Monastère a été mis à jour le 2026-02-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)