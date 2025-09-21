Vide dressing de l’association Nous, Vous, Ils Salle des fêtes Audenge

Salle des fêtes 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

L’association Nous Vous Ils organise un vide dressing convivial et chaleureux le dimanche 21 septembre de 9H à 17H en salle des fêtes de la Mairie.

L’occasion de dénicher des vêtements et accessoires à des prix attractifs, tout en passant un bon moment entre amis ou en famille !

Ils vous attendent nombreux pour cette journée de partage et de bons plants !

Entrée libre et gratuite

Envie de vider vos placards ?

Devenez exposant asso.nvi@gmail.com .

asso.nvi@gmail.com

