Vide dressing de printemps

Samedi 11 avril 2026 de 10h à 17h. 28 rue Portalis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Vide dressing de printemps !

Vêtements, chaussures et accessoires pour tous les styles, proposés par des particuliers.

Envie de bonnes affaires, de pièces uniques et de donner une seconde vie aux vêtements ?

Notre vide dressing s’installe pour une journée shopping conviviale et responsable.



Vêtements, chaussures et accessoires pour tous les styles, proposés par des particuliers. Viens chiner, essayer, discuter et repartir avec de belles trouvailles



Règlements acceptés espèces, Wero, PayPal .

28 rue Portalis Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Spring dressing room sale!

Clothes, shoes and accessories for all styles, offered by private individuals.

L’événement Vide dressing de printemps Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence