Vide dressing de printemps

6 Allée des Lauriers Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-07

Vente entre particulier de vêtements, chaussures et accessoires mode.

Buvette et restauration sur place. .

6 Allée des Lauriers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 99 22 85 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Private sales of clothing, shoes and fashion accessories.

L’événement Vide dressing de printemps Châteauroux a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Châteauroux Berry Tourisme