Vide-Dressing de Printemps Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Rendez-vous au Ripaillon samedi 21 mars de 10h à 13h pour le Vide-Dressing de Printemps !Donnez ou récupérez gratuitement de beaux vêtements de toute taille et de saison. Sur place : café, jus de fruits, crêpes et bonne ambiance.Dépôt des dons en parfait état et de saison (printemps/été) les vendredis de 14h à 16h (fermé le 20/03) ou sur place le jour même.NB : les vêtements d’hiver ou en mauvais état ne peuvent pas être déposés. Merci de votre participation active à ce projet en triant bien vos vêtements.Vide-Dressing proposé par Permis de Construire et la BricoLowtech au Ripaillon, lieu de vie convivial, participatif et solidaire à Pirmil (31 rue Esnoul des Châtelets)

Le Ripaillon Nantes 44200

0981920837



