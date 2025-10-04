Vide-dressing de seconde main et solidaire Salle des fêtes Henri Malherbe Saint-Georges-des-Groseillers

Vide-dressing de seconde main et solidaire Salle des fêtes Henri Malherbe Saint-Georges-des-Groseillers samedi 4 octobre 2025.

Vide-dressing de seconde main et solidaire

Salle des fêtes Henri Malherbe Rue de Flers Saint-Georges-des-Groseillers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 13:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

L’association « Seconde main et solidarité » propose deux vide-dressings par an, plutôt ciblé femmes.

Le but est d’offrir une seconde vie aux vêtements, chaussures et accessoires et ainsi lutter contre la surconsommation tout en faisant des économies.

Chaque exposante fixe ses prix et une partie des bénéfices est versée à une association locale qui tient à cœur aux membres du bureau de l’association. Vous trouverez le stand de l’association soutenue.

Vous souhaitez participer au prochain vide-dressing ? Pour cette édition, il n’y a plus de places pour exposer mais n’hésitez pas à nous contacter pour une prochaine fois. (12 € l’emplacement + 8 €/an d’adhésion à l’association, et libre participation à l’association soutenue. .

Salle des fêtes Henri Malherbe Rue de Flers Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 6 75 78 90 53 leilahardy@gmail.com

English : Vide-dressing de seconde main et solidaire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-dressing de seconde main et solidaire Saint-Georges-des-Groseillers a été mis à jour le 2025-09-23 par Flers agglo