Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité Salle des fêtes Landisacq

Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité

Salle des fêtes Parking de la mairie Landisacq Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez dénicher des pépites vêtements, chaussures, bijoux, accessoires…

L’association Seconde Main et Solidarité organise deux vide-dressings par an, plutôt ciblé femmes un au printemps et un à l’automne. Le but est d’offrir une seconde vie aux vêtements, chaussures et accessoires et ainsi lutter contre la surconsommation tout en faisant des économies.

Chaque exposante fixe ses prix.

Une partie des bénéfices est versée à une association locale qui tient à cœur aux membres du bureau de l’association. Vous trouverez le stand de l’association soutenue. Lors de cette édition, l’association Seconde Main et Solidarité a choisi de soutenir l’association flérienne l’ASTII, association de solidarité envers tous les émigrés.

Vous souhaitez participer au prochain vide-dressing ? Contactez-nous ! Tarifs 12 € l’emplacement + 8 €/an d’adhésion annuelle à l’association. + libre participation à l’association soutenue. .

Salle des fêtes Parking de la mairie Landisacq 61100 Orne Normandie +33 6 75 78 90 53 secondemainetsolidarite@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité

L’événement Vide-dressing de Seconde Main et Solidarité Landisacq a été mis à jour le 2026-03-03 par Flers agglo