Vide-dressing rue des jardins Dégagnac
Vide-dressing rue des jardins Dégagnac dimanche 19 avril 2026.
Dégagnac
Vide-dressing
rue des jardins Auberge sans frontière Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 11:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L'Auberge sans frontière de Dégagnac vous propose la 2ème édition de son vide-dressing de printemps.
A vos dressing, on trie, on vide, on relativises…et on s amuse !
On renouvelle sa garde-robe pour se faire plaisir en seconde main.
L'Auberge sans frontière de Dégagnac vous propose la 2ème édition de son vide-dressing de printemps.
A vos dressing, on trie, on vide, on relativises…et on s amuse !
On renouvelle sa garde-robe pour se faire plaisir en seconde main.
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rue des jardins Auberge sans frontière Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 52 88
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English :
L'Auberge sans frontière de Dégagnac offers you the 2nd edition of its spring wardrobe sale.
At your dressing rooms, we sort, we empty, we relativize…and we have fun!
We renew our wardrobe to indulge in second-hand.
L’événement Vide-dressing Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Gourdon
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